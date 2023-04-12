Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Mathias Ewald (Almanya), Roy Bensimon (İsrail)
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Yasemin Güveli, Tijana Boskovic, Irina Voronkova, Sinead Jack-Kısal, Maja Ognjenovic, Simge Aköz (L), Yaprak Erkek, (Aybüke Özel, Beyza Arıcı, Laura Heyrman, Saliha Şahin, Elif Şahin, Samanta Fabris)
Başantrenör: Ferhat Akbaş
Igor Gorgonzola Novara: Caterina Bosetti, Anna Danesi, Ebrar Karakurt, Kenia Carcaces, Cristina Chirichella, Eleonora Fersino (L), Ilaria Battistoni, Gaia Giovanni, Carlotta Cambi, McKenzie Adams, Julia Ituma (Giulia Bresciani, Lucia Varela Gomez, Sara Bonifacio)
Başantrenör: Stefano Lavarini
Setler: 25-22, 25-12, 25-21
Süre: 100 dakika (26, 23, 51)
İsmail Yasin Akçın
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.