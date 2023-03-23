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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde

2023 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Eczazcıbaşı Dynavit, Polonya temsilcisi Developres Rzeszow’u 20-25, 25-19 24-26 ve 25-21 ve 15-8’lik setlerle 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Stanislava Simic, Ilaria Vagni
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Yasemin, Boskovic, Hande, Jack-Kisal, Simge (L), Yaprak, Elif, Saliha, Beyza
Developres Rzeszow: Obiadza, Wenerska, Kalandadze, Jurczyk, Orvosova, Blagojevidz, Szczygdz (L), Rapacz, Szlagowska, Bidzczycka
Setler: 20-25, 25-19, 24-26, 15-8
Süre: 113 dakika (26,24,28,27,11)

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