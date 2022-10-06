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Eczacıbaşı Dynavit, hazırlık turnuvası için yola çıkıyor

Eczacıbaşı Dynavit, hazırlık turnuvası için yola çıkıyor
Eczacıbaşı Dynavit, hazırlık turnuvası için yola çıkıyor

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul’da devam eden Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Polonya’da hazırlık maçlarına çıkacak.

Polonya'nın Szczecin şehrinde 6-9 Ekim tarihlerinde CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki rakiplerinden Grupa Azoty Chemik Police'e konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'da Chemik Police ve Potsdam takımlarıyla hazırlık maçı oynayacak. Turuncu-beyazlılar, Polonya'daki hazırlık turnuvasının ardından, Almanya'nın Dresden şehrinde Dresdner SC takımıyla hazırlık maüsabakaları yapacak.

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