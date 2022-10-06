Eczacıbaşı Dynavit, hazırlık turnuvası için yola çıkıyor

Polonya'nın Szczecin şehrinde 6-9 Ekim tarihlerinde CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki rakiplerinden Grupa Azoty Chemik Police'e konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'da Chemik Police ve Potsdam takımlarıyla hazırlık maçı oynayacak. Turuncu-beyazlılar, Polonya'daki hazırlık turnuvasının ardından, Almanya'nın Dresden şehrinde Dresdner SC takımıyla hazırlık maüsabakaları yapacak.

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