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Eczacıbaşı Dynavit, kupada 2'de 2 yaptı

Eczacıbaşı Dynavit, kupada 2'de 2 yaptı
Eczacıbaşı Dynavit, kupada 2'de 2 yaptı

Ankara’da gerçekleşen AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu’nun ikinci gününde Sigorta Shop ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 27-25, 25-13 ve 25-19’luk skorlarla set vermeden 3-0 galip ayrıldı.


Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley grup etabının son maçında yarın 16.30'da Kuzeyboru ile karşılaşacak. Mücadele, TVF Voleybol TV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Salon: TVF Başkent Voleybol
Hakemler: Burhan İlhan, Engin Duman.
Sigorta Shop: Van De Vyver, Tuğçe, Hande Naz, Payne, Mlejnkova, Ceylan, Merve (L), Derya (L), Ezgi, Ayça, Gözde Nur, Pelin, Burcu, Derya.
Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Yaprak, Yasemin, Fabris, Hande, Jack, Simge (L), Saliha, Aybüke (L).
Setler: 27-25, 13-25, 19-25
Süre: 80 dakika (30,23,27)

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