Eczacıbaşı Dynavit, lig etabında son deplasmanında

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi 26. haftasında Bolu Belediyespor'a konuk oluyor. CEV Kupası şampiyonluğunun ardından, lige Karayolları galibiyeti ile başlayan Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, lig etabındaki son maçında kapanışı üç puanla yapmak istiyor. Turuncu-beyazlılar, yoğun antrenmanlarına devam ederken, bugün Bolu'ya doğru yola çıkacak.

"Üç puanı alıp dönmek istiyoruz"

Sezonun ilk maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan milli orta oyuncu Yasemin Güveli, “Takımımla beraber antrenmanlara başladığım için çok mutluyum. Uzun bir aradan sonra sahaya dönüp, antrenmanlara başlamak benim için çok önemli. Takımıma elimden geldiğince dışarıdan destek olmaya çalışıyorum. Bolu deplasmanından üç puanı alıp geri dönmek istiyoruz” dedi.

Bolu Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması yarın saat 17.00'de, Karaçayır Spor Salonu'nda oynanacak.