Eczacıbaşı Dynavit, lig etabını yenilgisiz tamamladı

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi son hafta maçında İlbank'ı 25-15, 25-23 ve 25-20 setlerle 3-0 mağlup etti. Aldığı 16 sayıyla Samanta Fabris karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Karşılaşma sonrası görüşlerini aktaran genç libero Aybüke Özel, “Kazandığımız için mutluyuz. Normal sezonu kayıpsız tamamladık Bütün bir sezon boyunca hem Avrupa'da hem de ligde oldukça özverili çalıştık ve çalışmalarımıza aynı özenle de devam ediyoruz. Play-off'lar için oldukça motive ve heyecanlıyız. Ligde gösterdiğimiz performansı play-off etabında da sürdürmek istiyoruz. Takım arkadaşlarımı bugünkü galibiyetten ötürü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Salon: Başkent Voleybol

Hakemler: Ayşin Koşar, Engin Duman

İlbank: Tuğçe, Melda, Sude, Aysun, Ecesu, Eylül, Sinem (L), Ayşin, Azra Sena

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Saliha, Yasemin, Fabris, Yaprak, Beyza, Aybüke (L)

Setler: 15-25, 23-25, 20-25

Süre: 70 dakika (24,24,22)

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