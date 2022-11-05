Eczacıbaşı Dynavit, THY ile karşılaşıyor

Zor bir müsabaka olacağını söyleyerek, “Hedefimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak ve son düdüğe kadar savaşmak” diyen Eczacıbaşı Dynavit yeni transferi orta oyuncu Sinead Jack-Kısal, "Fenerbahçe'ye karşı ilk maçımızı kazanmak bizim için iyi bir başlangıç oldu ve bizi oldukça motive etti. THY'ye karşı kolay bir maç olmayacak, gerçekten güçlüler ama takımımıza inanıyorum, başaracağız. Takımdaki herkes hedefimize ulaştığımızdan emin olmak için çalışıyor ve teknik ekipte olmamız gereken yerde olduğumuzdan emin olmak için elinden geleni yapıyor” diyerek karşılaşma öncesi görüşlerini aktardı.

Eczacıbaşı Dynavit - Türk Hava Yolları müsabakası 6 Kasım Pazar günü, saat 17.30'da, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.

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