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Eczacıbaşı Dynavit, tur peşinde

Eczacıbaşı Dynavit, tur peşinde
Eczacıbaşı Dynavit, tur peşinde

CEV Kupası son 16 turunda Sırbistan’ın Zeleznicar Lajkovac takımıyla eşleşen Eczacıbaşı Dynavit, turun ikinci maçında rakibini İstanbul’da konuk ediyor.

CEV Kupası son 16 turunun ilk maçında Zeleznicar'a set vermeyen Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, ikinci maçı da alarak üst tura çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sırbistan'daki maçta 2 blok ve 5 hücum sayısı ile oynayan başarılı orta oyuncu Laura Heyrman, “İkinci maçımız öncesinde takım ruhumuzdan ve hedeflerimize odaklanmaktan memnunum. CEV Kupası önemli hedeflerimizden biri ve bu maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Rakip takım bize yetenekli, genç ve mücadele eden bir takım olduğunu gösterdi, bu yüzden tüm gücümüzle bu oyuna girmeli ve en iyi voleybolumuzu oynamalıyız. Her geçen gün daha iyi bir takım olmak için çok çalışıyoruz ve bunu sahada göstermeye hazırız” dedi.

Eczacıbaşı Dynavit - Zeleznicar Lajkovac karşılaşması yarın saat 18.00'de, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.

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