Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Projesi'nin sporcularının buluştuğu turnuvaya 450 sporcu katıldı

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün 6-18 yaş aralığındaki kızlarımızın voleybolla tanıştırılmasını ve spor kültürü ile yetiştirilmesini amaçlayan, 2015 yılında hayata geçirilen Geleceğe Smaç projesi kapsamında, 12-18 yaş aralığındaki sporcuları bir araya getiren 2022 - 2023 sezonu turnuvalarının ikincisi 13-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi.

Geleceğe Smaç projesinin 2022-2023 sezonu ilk turnuvası olan 11. Performans Takımları Turnuvası ağustos ayında sezona hazırlık niteliğinde İstanbul'da performans takımlarının katılımları ile gerçekleşirken, sezonun ikinci turnuvası olan 12. Gelişim Takımları Turnuvası ise kasım ayında 9-13 yaş aralığında 450 sporcunun katılımı ile tamamlandı.

12. Gelişim Takımları Turnuvası'na katılan sporcular turnuva boyunca 5 maç yaparken, Sizdrama eğitmenlerinden Derya Özer tarafından yönetilen “Akran Zorbalığı” konulu eğitimlere katıldılar ve bu eğitimleri destekleyici nitelikte oyunlar oynayarak antrenörleri tarafından gözlemlendiler. Hem sporcuları daha iyi tanımak hem de takım antrenörlerini konuyla ilgili olarak bilgilendirmek üzere yürütülen çalışmalar, turnuva sonrasında da çeşitli projelerle devam edecek.

Gerçekleştirilen tüm turnuvalarda ekiplerle birlikte olan, ES Voleybol Spor Kulübü'nün başkanı ve projenin idari sorumlusu olan Sırma Üç, 2022-2023 sezonunda devam edecek turnuvalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Geleceğe Smaç projesinde halen 2500 voleybol okulu öğrencisi ve 1700 lisanslı sporcu antrenman yapıyor. Türkiye'nin en büyük voleybol alt yapı projesi olan Geleceğe Smaç kapsamında halen 10 ilde, 25 kampüste çalışmaya devam ederken hem sporcularımızı hem de teknik ekiplerimizi sezon içinde mümkün olduğu kadar çok etkinlikte bir araya getirmeye; böylece antrenman sistemlerinde, etik değerlerde ve gelişim programlarında bütünlüğü sağlamaya çalışıyoruz."

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