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Eczacıbaşı Profesyonel, KKTC dağıtım ağını genişletti

Eczacıbaşı Profesyonel, KKTC dağıtım ağını genişletti
Eczacıbaşı Profesyonel, KKTC dağıtım ağını genişletti

Ev dışı tüketim sektörünün önemli firmalarından Eczacıbaşı Profesyonel, Tchibo iş birliğini yavru vatana taşıdı. Dünyanın lider kahve üreticilerinden Tchibo ile Mart 2018’den bu yana iş ortağı olan Eczacıbaşı Profesyonel, Türkiye’den sonra KKTC’yi de Tchibo’nun ünlü kahveleri ile buluşturacak.

Alman kahve üreticisi Tchibo, Eczacıbaşı Profesyonel iş birliğiyle ev dışı tüketim sektöründe büyümesini sürdürüyor. Yapılan açıklamada; Türkiye'de olduğu gibi yavru vatan KKTC'de de geniş dağıtım kanalına sahip olan Eczacıbaşı Profesyonel, Tchibo'nun çekirdek, instant, filtre ve kapsül kahve ile toz sıcak çikolata ürünlerini otel, restoran ve kafelere ulaştıracak. 

KKTC'de otel ve yeme içme işletmelerinin ağırlıklı olduğu bir portföyleri olduğunu vurgulayan Eczacıbaşı Profesyonel Pazarlama Müdürü Pelin Özbilgin, "Ev dışı tüketim sektöründe hizmet ve ürün kalitesini yükseltme hedefimiz doğrultusunda Tchibo ile verimli bir iş birliği gerçekleştirdik. Bu birliktelik ile içecek kategorisinde sıcak içecekler portföyümüzü zenginleştirdik. İş ortaklarımızdan aldığımız olumlu geri bildirimler doğru bir iş birliği yaptığımızı bize bir kez daha göstermiş oldu. Bu yıl ise iş birliğimizi yavru vatanımız KKTC'ye taşıdık" dedi.

KKTC ev dışı tüketim sektör temsilcilerine yönelik bir tanıtım etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Pelin Özbilgin, "İçecek kategorisinde portföyümüze; Tchibo, Davidoff ve Eduscho markalı çekirdek, filtre, instant ve kapsül kahveler, Pure markalı süt tozu, sıcak çikolata tozu, cappucino ürünlerini ekledik. KKTC'de hizmet veren iş ortaklarımız müşterilerine Tchibo'nun lezzetli kahvelerini sunabilecek" dedi.  

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