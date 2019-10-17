Eczacıbaşı Profesyonel ve Karcher'den işbirliği

Profesyonel dünyanın ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunan Eczacıbaşı Profesyonel, Alman temizlik devi Karcher ile önemli bir iş birliğine imza attı. Ekim ayı içinde iş birliğini resmileştiren Eczacıbaşı Profesyonel ve Karcher Türkiye, B2B müşterilerine daha kaliteli ve avantajlı hizmet verebilmek adına güçlerini birleştirdi. İş birliği kapsamında, Eczacıbaşı Profesyonel, turizm sektöründe hizmet veren müşterilerine Karcher'in yenilikçi temizlik çözümlerini önerecek. Bu çözüm ortaklığı işletmelere maliyette de avantajlar sağlayacak.

"Karcher'le işletmelerin ihtiyaçlarına daha kapsamlı çözümler sunacağız"

Bu iş birliği ile özellikle turizm sektörüne sundukları hizmetin kapsamını daha da genişlettiklerini belirten Eczacıbaşı Profesyonel İş Birim Direktörü Ömer Koç, "Eczacıbaşı Profesyonel olarak ürün ve çözümlerimizi her zaman işletmelerin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde geliştiriyoruz. Yenilikçi temizlik makinalarıyla profesyonel dünyanın temizlik gereksinimlerini karşılayan Karcher Türkiye ile iş birliğimiz, turizm sektöründe işletmelere temizlik ve hijyende ayrıcalık hizmet ve çözümler olarak yansıyacak. A'dan Z'ye yüksek kalite ve hizmet standartları ile 10 binden fazla işletmeye profesyonel çözümler sunan Eczacıbaşı Profesyonel, müşterilerine daha fazla fayda sağlamak adına bundan böyle yenilikçi temizlik ekipmanları alanında dünyanın öncü şirketlerinden Karcher ile ortak çözümler sunacak" dedi.

Karcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen; "Turizm sektörü başta olmak üzere, tüm sektörlerde teknoloji, inovasyon ve hijyen denince dünyada akla gelen ilk ve en büyük markayız. Karcher Türkiye olarak müşterilerimize sadece temizlik makinesi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda uzmanlığımızı ön plana çıkararak ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunuyoruz. Eczacıbaşı Profesyonel ile yapacağımız iş birliği sayesinde, öncelikli olarak konaklama sektörü ve sonrasında diğer hedef grup müşterilerimize fark oluşturacak çözümler sunarak, verimliliklerini arttıracağız, maliyetlerini optimize edeceğiz" şeklinde konuştu.