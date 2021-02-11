Eczacıbaşı Profesyonel'den hastane hijyeni kategorisine yatırım

Eczacıbaşı Profesyonel, Agora Kimya ile iş birliği yaptı. Ürün ve hizmetleri ile 11 bin işletmeye çözüm sağlayan şirket, WTR ürünleriyle hastane hijyeni kategorisine giriş yaparak, yapılan iş birliği kapsamında WTR marka hastane hijyen grubu ürünlerinin satış ve dağıtımı konusunda Türkiye'deki tek yetkili oldu.

WTR ürünleriyle pazarda yenilikçi ürünler sunulacak

İş birliğini değerlendiren Eczacıbaşı Profesyonel İş Birimi Direktörü Ömer Koç, “Eczacıbaşı Profesyonel olarak sağlık endüstrisinin merkez üsleri olan hastanelerin hijyeni konusunda önemli bir ortaklık hayata geçirdik. Agora Kimya işbirliği ile hastane hijyeninin önde gelen markalarından WTR ürünlerini, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda sağlık kuruluşları ile buluşturacağız” dedi.

Koç, özellikle pandemi ile birlikte artan hijyen ihtiyacını kaliteli ve yenilikçi çözümlerle karşılayacaklarını vurguladı.

“Sağlık kuruluşlarının hijyen çözüm ortağı olacağız”

Sağlık kuruluşlarında hijyenin her zaman üst düzeyde tutulması gerektiğine dikkat çeken Koç, şunları söyledi: ‘‘WTR markalı hastane hijyeni kategorisindeki ürün grupları arasında; el antiseptikleri, yer ve yüzey dezenfektanları, tıbbi alet dezenfektanları yer alıyor. Ürünlerimizi; devlet ve üniversite hastaneleri, özel hastaneler, klinik ve mikrobiyoloji laboratuvarları, bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, poliklinikler gibi sağlık kuruluşlarına ulaştıracağız. Hedefimiz, şirketimizin ev dışı kanallardaki uzmanlığını hastanelere de ulaştırmak”.