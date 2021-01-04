Eczacıbaşı Topluluğu'nda 3 pozisyona kadın yöneticiler atandı

Eczacıbaşı Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sürdürülebilir bir geleceğin, kadınların başta iş dünyası olmak üzere yaşamın her alanına etkin katılımıyla mümkün olacağı inancıyla hareket eden ve fırsat eşitliğine yönelik çalışmalara büyük önem veren Eczacıbaşı Topluluğu'nda üç önemli pozisyona, kadın yöneticiler atandı.

Topluluğun İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevine daha önce İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Eylem Özgür, Hukuk Başdanışmanlığı görevine halen Hukuk Danışmanı olarak görev yapan Ayşe Dirik ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel Müdürlüğü'ne de daha önce aynı kuruluşta Pazarlama ve Satış Direktörü olarak görev yapan Müge Satır getirildi. 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevini vekaleten sürdüren Müge Satır, 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle asaleten atanırken, Eylem Özgür 1 Ocak 2021 tarihinde İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevine başladı. Ayşe Dirik de 1 Nisan 2021 itibariyle Hukuk Başdanışmanlığı görevini üstlenecek.