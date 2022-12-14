Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'ne ödül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen İnovaLİG 2022'de dereceye giren firmalara ödülleri, 12 Aralık Pazartesi günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki törende verildi. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, inovasyon kültürünün oluşturulması ve tüm süreçlerde yaşatılması için yaptığı çalışmalar ve bir çalışma kültürü inovasyonu olan Just Create ile “İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü” kategorisinde ilk 3'e adını yazdırarak ödüle uzandı. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin ödülünü Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO'su Bülent Kozlu'ya verdi.

“Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, dijital yetkinliklerinin gücü ile yüksek kaliteli, inovatif sağlık ve hijyen ürünleri üretiyor”

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin kazandığı ödüle ilişkin görüşlerini paylaşan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO'su Bülent Kozlu, “Bin 500'ün üzerinde projenin değerlendirildiği bir yarışmada yer almak ülkemizde inovasyon anlamında yapılan çalışmaları görmek açısından mutluluk verici. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak 1970'li yıllardan bu yana yüksek kaliteli, inovatif, hijyen odaklı ürünlerimizi temiz ve sağlıklı bir yaşam için tüketicilerimize sunuyoruz. İnovasyonu görev tanımlarından bağımsız olarak tüm iş süreçlerimize yansıtıyor, günlük iş yapış biçimimizin bir parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda 50 yılı aşkın süredir tüketicilerimizin ihtiyaçlarını öngörerek tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil, yenidoğan mendil, boyasız bebek şampuanı gibi ülkemizin ilkleri olan ve kendi kategorilerini oluşturan ürünler üretiyoruz. 2021 yılında hayata geçirdiğimiz Just Create hareketi kurum içinde sınırsız düşünmeyi sağlayan bir ekosistem oluşturarak inovatif fikir üretimine güç katmak üzere tasarlandı'' ifadelerini kullandı.

Kozlu, “Just Create hareketi ürün inovasyonu dışında pazarlama, süreç, hizmet, iş modeli, çalışma kültürü, sürdürülebilirlik ve sosyal alanlarda inovatif fikirlerin geliştirilmesine imkan tanıyor. Hedefimiz inovasyon kültürünün geliştirilmesini sağlarken inovatif bakış açısının tüm çalışma arkadaşlarımız için olmazsa olmaz haline gelmesidir. İnovasyon kültürü kategorisinde ikinci seçilerek kazandığımız bu ödülle gurur duyuyoruz” dedi.

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