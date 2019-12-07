Eczacıbaşı VitrA, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde

2015 ve 2016'nın ardından toplamda 3. kez Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda adını finale yazdıran Eczacıbaşı VitrA, finalde yarın TSİ 15.00'te İtalya'nın Imoco Conegliano takımı ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Ziling Wang (Çin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

Igor Gorgonzola Novara: Brakocevic, Chirichella, Vasileva, Courtney, Hancock, Arrighetti, Sansonna (L) (Mlakar, Napodano, Di Iulio)

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Kim, Natalia, Gibbemeyer, Yasemin, Lloyd, Simge (L) (Beyza, Hande, Gamze, Saliha)

Setler: 21-25, 25-23, 11-25, 25-23, 13-15

Süre: 2 saat 15 dakika