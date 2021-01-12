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Eczacıbaşı VitrA, erteleme maçına çıkıyor

Eczacıbaşı VitrA, erteleme maçına çıkıyor
Eczacıbaşı VitrA, erteleme maçına çıkıyor

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Sistem9 Yeşilyurt’a konuk olacak.

Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta erteleme karşılaşmasında Sistem9 Yeşilyurt ile Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya gelecek. Yeni yılda verdikleri kısa aranın ardından antrenmanlara geri döndüklerini söyleyen genç pasör Elif Şahin, "Sezon başından beri çok yoğun çalışıyoruz. Verdiğimiz ara kısa da olsa bize çok iyi geldi. Erteleme maçlarıyla geri dönüyoruz, sonrasında ligde ikinci yarıya devam edeceğiz. Yeşilyurt hırslı bir takım. Birinci devredeki maçı kazanmıştık yine aynı konsantrasyonla takım oyunumuzu oynayarak kazanacağımıza inanıyorum” dedi.

Sistem9 Yeşilyurt - Eczacıbaşı VitrA mücadelesi, 13 Ocak Çarşamba günü saat 12.00'da, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma, TRT Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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