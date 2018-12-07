Eczacıbaşı VitrA, namağlup yarı finalde

Karşılaşmanın birinci seti karşılıklı sayılarla başlarken Praia Clube seti 27-25 kazandı. Başa baş bir mücadeleye sahne olan ikinci sette turuncu-beyazlılar, Kaptan Jordan Larson'ın servis serisiyle geriden gelerek seti 25-21 önde bitirdi. Üçüncü sete daha rahat başlayan Eczacıbaşı VitrA, Tijana Boskovic ve Yeon Koung Kim'in etkili oyunuyla rakibine şans tanımadı. (25-11) Orta oyuncular Lauren ve Beyza'nın da etkisiyle Eczacıbaşı VitrA dördüncü seti 25-21 kazandı ve maçı 3-1 noktaladı.

21 sayıyla maçın en skorer ismi olan Kaptan Jordan Larson, aynı zamanda FIVB tarafından her maç sonrası verilen "En Değerli Oyuncu" ödülünü de aldı. Simge Aköz ve Tijana Boskovic de etkili oyunlarıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Eczacıbaşı VitrA yarı finalde yarın TSİ 15.00'te A Grubu'nun ikincisi ile karşılaşacak. Turuncu-beyazlıların rakibi Vakıfbank - Minas Tenis Clube karşılaşmasının sonucuna göre belli olacak.

Salon: Shaoxing Olympic Sports Center

Hakemler: Jiang Liu (Çin), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)

Praia Clube: Michelle, Fabiana, Lloyd, Fernanda, Carolina, Fawcett, Suelen (L), Ellen, Da Cruz, Montlbeller, Jacintho, Vasques, Marinho

Eczacıbaşı VitrA: Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Simge (L), Beyza, Ezgi, Gözde, Meliha

Setler: 1-3 (27-25, 21-25, 11-25, 21-25)

Süre: 114 dakika (32, 30, 22, 30)