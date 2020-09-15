Eczacıbaşı VitrA set vermeden kazandı

Misli.com Sultanlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Birinci sette Sırp pasör Mirkovic'in dengeli oyunuyla Saliha 5, Melis 4, Beyza ve Yasemin 3'er sayı alırken Eczacıbaşı VitrA seti 25-7 kazandı. Üstünlüğünü karşılaşma boyunca sürdüren Eczacıbaşı VitrA, ikinci seti 25-9, üçüncü seti de yine aynı skorla 25-9 kazanarak skoru 3-0'a getirdi. Maçın en skorer ismi 15 sayıyla Saliha Şahin olurken, turuncu-beyazlılarda Melis 13, Yasemin de 12 sayıyla galibiyette rol oynadı.

Eczacıbaşı VitrA, ligin üçüncü haftasında, 18 Eylül Cuma günü Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

Motta: "Hatasız oynadık"

Karşılaşma sonunda açıklamada bulunan Eczacıbaşı VitrA Antrenörü Marco Motta, "Hatasız bir oyun oynadık. Performansımızdan memnunum, yarın kaldığımız yerden Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edeceğiz" dedi. Melisa Memiş, yola hız kesmeden devam ettiklerini ve Fenerbahçe derbisine hazırlanacaklarını belirtirken, maçın en skorer isimlerinden Melis Durul da, "İkinci maçımızda da galibiyet almak bizi memnun etti. Şimdi Fenerbahçe maçına konsantre olacağız. Tüm takım arkadaşlarımı ve teknik ekibi kutluyorum" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş - Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Tuncay Sevim, Aylin Nazire Turnaoğlu.

Beşiktaş: Rida, Sude, Seray, Ezgi, Sinem, Elif, Ece (L), Zeynep, Bengisu, Gökçe.

Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Saliha, Yasemin, Melis, Fatma, Beyza, Melisa (L)

Setler: 0-3 (7-25, 9-25, 9-25)

Süre: 50 dakika (15, 18, 17)