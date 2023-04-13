Eczacıbaşı'nın rakibi Novara'yı sarsan ölüm!

CEV Şampiyonlar Ligi yarın final rövanş müsabakasında dün akşam Eczacıbaşı Dynavit ile İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola Novara, Burhan Felek Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Maçın ardından ise voleybol camiasını sarsan bir ölüm yaşandı. Novara'da forma giyen 18 yaşındaki Julia Ituma, salonun yanında konakladıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Otelin önünde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma'nın otelin altıncı katında kaldığı öğrenildi.

Julia Ituma'nın otelin penceresinden düştüğü tespit edildi. Polis, Julia Ituma'nın 22.30-23.50 saatleri arasında koridorda gezdikten sonra odasına girdiğini belirledi. Voleybolcu Julia Ituma'nın cenazesi olay yeri ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

İtalyan voleybolcunun ölümüne ilişkin Başsavcılık soruşturma başlattı

İtalyan Igor Gorgonzola Novara takımında oynayan voleybolcu Julia Ituma, dün akşam oynanan Eczacıbaşı maçı sonrasında kaldığı otelin 6'ıncı katından camdan düşerek hayatını kaybetti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Eczacıbaşı ile Üsküdar'daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayan İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'nın 19 yaşındaki oyuncusu Julia Ituma kaldığı otelin 6'ıncı katından camdan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde genç voleybolcunun ölü muayene işlemleri yapıldı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ise otopsiye gönderildi. Gelecek otopsi raporunun ardından Ituma'nın ölüm sebebi ortaya çıkacak.

Novara'dan Ituma'nın ölümüne ilişkin açıklama

İtalyan voleybol kulübü Igor Gorgonzola Novara, Üsküdar'da konakladıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki voleybolcu Julia Ituma'nın ölümüne ilişkin bir açıklama yaptı.

Igor Gorgonzola Novara, Eczacıbaşı ile karşılaştıkları ve 3-0 mağlup oldukları CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçının ardından, Üsküdar'da konakladıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki voleybolcu Julia Ituma'nın ölümüne ilişkin bir açıklama yayımladı. İtalyan kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Julia Ituma'nın zamansız ölümünü derin bir üzüntü ve şokla iletiyoruz. Günün ilk saatlerinde yaşanan trajedi ile ilgili Türk polisi soruşturmalarını devam ettiriyor. Julia'nın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Kaybın şoku olan tüm kulüp ve üyeleri, soruşturmanın sonucunu beklerken konuyla ilgili saygılı bir sessizlik sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.

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