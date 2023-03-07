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Eczacıdan hayat kurtaran Heimlick manevrası

Eczacıdan hayat kurtaran Heimlick manevrası
Eczacıdan hayat kurtaran Heimlick manevrası

Beyoğlu'nda bir anne, 5 yaşındaki kızına yemek yedirirken yiyecek çocuğun nefes borusuna kaçtı. Annenin koşarak eczaneye getirdiği çocuk, eczacı tarafından "Heimlick" manevrasıyla kurtarıldı. Çocuğun boğazındaki yiyecek çıkarken o anlar kameraya yansıdı.

Eczacıdan hayat kurtaran Heimlick manevrası - Tıkla İzle

 Olay Keçeci Piri Mahallesi'nde cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir anne, 5 yaşındaki kızına evlerinde yemek yedirdiği sırada gıda çocuğun nefes borusuna kaçtı. Anne, nefessiz kalan çocuğunu alarak sokağa çıktı. Yardım isteyen anne, eczaneye girdi. Eczacı Ömer Faruk Can, çocuğu alıp "Heimlich" manevrası yaptı. Çocuğun nefes borusunda kalan yiyecek çıkınca, minik kız nefes almaya başladı. Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar ise kameraya yansıdı.

Doğan Can Cesur
 

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