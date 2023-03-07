Eczacıdan hayat kurtaran Heimlick manevrası

Olay Keçeci Piri Mahallesi'nde cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir anne, 5 yaşındaki kızına evlerinde yemek yedirdiği sırada gıda çocuğun nefes borusuna kaçtı. Anne, nefessiz kalan çocuğunu alarak sokağa çıktı. Yardım isteyen anne, eczaneye girdi. Eczacı Ömer Faruk Can, çocuğu alıp "Heimlich" manevrası yaptı. Çocuğun nefes borusunda kalan yiyecek çıkınca, minik kız nefes almaya başladı. Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar ise kameraya yansıdı.

Doğan Can Cesur



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