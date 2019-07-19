Eczacılık sürekli gelişim gerektiren bir meslek dalı

Girne Amerikan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet İşbir, eczacının kendi eczanesine sahip olduğu durumda bile araştırmaktan vazgeçmemesi gerektiğine dikkat çekti. İşbir, "Eczacıya her gün yeni bir yükseltme gereklidir. Araştırma, artık üniversiteler dışında ilaç fabrikalarında, şahsi veya hastane eczanelerinde, ilaç pazarlama departmanlarında artık yapılabilmektedir. Böylece eczacı, yetenek ve bilgisini yükseltme olanağını kaybetmemiş olacaktır" şeklinde konuştu.

Yüksek öğrenim seçeneklerinin adaylar tarafından tartışıldığı tercih döneminde eczacılık eğitimini düşünen veya kendisine seçen adaylara tavsiyelerde de bulunan Prof. Dr. Mehmet İşbir, eczacılık fakültesinin henüz dört yıllık bir geçmişi olduğunu vurguladı. İşbir, "Eğitimine devam edenler ile birlikte yeni öğrencilerimiz her yıl yenilenen ve gelişen laboratuvarlarımız, yeni eczacılığa yönelik teknolojik ürünler ile modern bir eczane simülatörü ile araştırma eğitiminden faydalanıyor" dedi.

"Kariyer hayalin ulaşma anıdır"

Kariyer hedeflerinin ulaştığı son noktayı da değerlendiren ve kariyerin "hayalin ulaşma hali" olduğunu dilme getiren Prof. Dr. İşbir, "Kariyer bir kişinin ulaşmak istediği, hayallerini gerçekleştirmek istediği hedefe varmak için yaptığı çalışmadır. Eczacılık söz konu ise bir eczacı, hastalara karşı yaklaşımında elinden geldiğince onlara yardım ederse bu bile çok önemli bir kariyerdir. Onun için eczacılığı tercih edecek adaylar, bunları mutlaka göz önüne almalılardır. Eczacılığı seçmiş olan öğrencilerin kariyerlerine akademisyen veya sektör çalışanı olarak devamına yönelik kararlarını da iyi düşünmeleri gerekir. Her ikisi de aslında eczacıya her gün yeni bir yükseltme katacaktır. Akademisyen olduğunda öğrencilerine ve kendine araştırmaların sonucunda yeni bilgiler katabilirsin, çünkü eczacılık sonu olmayan yeniliklere açık bir daldır. Araştırmaların akademisyenlik hayatın boyunca devam eder. Özel veya kamu sektöründe isen hastalarla olan diyaloğun artar, eczaneni güçlendirirsin. Zamanla da insanlara nasıl daha iyi yaklaşırım, onların iyi olması için daha iyi neler üretebilirim diye düşünürsün” ifadelerini kullandı.