Eczane çalışanına saldırı görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı

Türk Eczacılar Birliği Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Pandemi mücadelesinde eczanelerimizdeki en yakın çalışma arkadaşlarımız olan eczane çalışanlarımızdan birinin izlediğiniz görüntülerde olduğu gibi, insan olma vasıflarını kaybetmiş kişi tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kalmasını kabul etmiyoruz. Sağlıkta şiddete hiçbir sağlık çalışanını kurban vermeyeceğiz! Sağlıkta şiddetin normalleşmesine izin vermeyeceğiz. Türk Eczacıları Birliği olarak gerekli hukuki yaptırımların yerine getirilmesini talep ediyor, konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna ilan ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Eczane çalışanına yapılan saldırı anının görüntüleri ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Utku Şimşek

