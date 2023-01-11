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Eczane dışında satışı yasak olan 44 bin ilaç ele geçirildi

Eczane dışında satışı yasak olan 44 bin ilaç ele geçirildi
Eczane dışında satışı yasak olan 44 bin ilaç ele geçirildi

Antalya'da eczane dışında satışı yasak olan 44 bin 229 adet ilaç ve bin 459 adet boş paket ve prospektüsü ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonun yapıldığı adreste gerçekleştirilen aramalarda, eczaneler dışında satışı yasak olduğu tespit edilen 44 bin 229 adet vücut geliştirme ilacı ile bin 459 adet boş paket ve prospektüsü ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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