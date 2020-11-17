Kış aylarına adım adım yaklaştığımız bu günlerde özellikle kadınlar, gardroplarındaki kışlık kıyafetleri elden geçirerek eksiklerini tamamlamaya başladı. Ancak korona salgını devam ederken alışveriş yapmak için fiziki mağazaları dolaşmak hala riskli. Bu süreçte kurtarıcı olan online alıverişe ise beden uyumsuzluğu ve iade gereksiniminin doğması gibi ihtimaller nedeniyle zaman zaman mesafeli yaklaşılabiliyor. İkilemler devam ederken gözler, yeniden değerlendirilebilecek eski kıyafetlere çevriliyor.

Moda tutkunlarının sosyal medyada yakından takip ettiği Influencer Eda Kurt, evdeki eski kıyafetleri yenilemek için 5 ipucu verdi.

“Uzun kazaklar elbise, boğazlılar bandana adayı”

Kazakların ufak dokunuşlarla kolayca yenilenebileceğini söyleyen Eda Kurt, “Kazaklar, diğer parçalara oranla daha çabuk eskir. Ancak şekillerini değiştirerek veya kimi parçalarını aksesuar olarak değerlendirerek ömürlerini uzatmak mümkün. Örneğin uzun kazaklar, bellerine birer lastik dikilerek uzun çizmelerle kullanabileceğiniz kışlık elbiselere dönüşebilirler. Boğazlı kazaklar ise eğer bol kesime sahiplerse sıcacık birer bandana adayı. Boğazı birleşim yerinden keserek kenarlarını çözülmemeleri için hafifçe dikmeniz yeterli. Hatta dilerseniz, kollarını postallarınızın içine giyerek tozluk olarak da kullanabilirsiniz.” dedi.

“Eski ayakkabıların kurtarıcısı zımbalar”

Metal zımbaların ayakkabılar için en etkili yama yöntemlerinden biri olduğuna dikkat çeken Kurt, özellikle deri botları onarmanın mümkün olduğunu ifade etti. Kurt, “Kış aylarında, özellikle de yağışlı günlerde tercih ettiğimiz botlar, eğer kombinlerimize sık sık eşlik ediyorlarsa bir iki sezon sonra yıpranabiliyorlar. Onlardan hemen vazgeçmek yerine, hala moda olan metal zımbalarla yenileme yoluna gidebiliriz. Kolayca bulabileceğiniz ayakkabıya uygun yapıştırıcılar ile botlarınızın boğaz ve burun kısımlarına ve hatta gerekirse kenarlarına metal zımbalar yapıştırarak yıpranan kısımları gizleyebilirsiniz. Böylece botlarınıza parıltılı bir hareketlilik kazandırarak günlük kombinlerinizi daha şık hale getirebilirsiniz” diye konuştu.

“Yamalarla hırkalara renk katın”

Hırkaları yenilemek ve tarzlarını değiştirmek için farklı kumaşlarla birleştirme yönteminin tercih edilebileceğini belirten Kurt, “Serin kış günlerinde en çok giydiğimiz parçalardan bir diğeri de hırkalar. İlk yıpranan kısımları ise dirsekler. Kesimi ister bol ister dar olsun, dirsek yapamaları ile çok sevdiğimiz hırkalarımızı geri kazanmak mümkün. Bunu yaparken farklı kumaşlardan yararlanabilirsiniz. Eğer düz renk bir hırkanız varsa dirseklerine çiçek desenli kumaşlar dikebilir, desenli bir hırkanız varsa deri materyallerden faydalanabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

“Pantolonları işlemelerle renklendirin”

Eda Kurt, pantolonlarda işleme modasının da hala devam ettiğini hatırlatarak “Yaz aylarında daha çok kot şortlarda gördüğümüz işlemeler, kışın da kot pantolonlarınıza renk katmak için birebir. Üstelik ufak aşınmaları gizlemenin de en etkili yollarından biri. Ceplere, bacağın üst kısımlarına ve paçalara uygulayabileceğiniz bu yöntem için nakış iplikleri kullanabililir, yaprak ve çiçek gibi motifleri kolayca yapabilirsiniz. Motifleri kendiniz yapmak istemezseniz desenli hazır şeritler kullanabilir, cep kenarlarına, pantolonun yan dikişlerine veya paçalara bu şeritleri dikebilirsiniz” dedi.

“Taytları bol pantolonlarla birlikte kullanın”

Kadınların favori parçalarından olan taytların, eskidiklerinde sadece evde giyilmeye başlandığına da değinen Kurt, “Taytlar kadınlar için hem çok rahat hem de birbirinden farklı tarzlarda kombinler yapmaya imkan veren harika parçalardan biri. Ancak eskidiklerinde pürüzlenmeye başladıkları için birer ev kıyafetine dönüşüyorlar. Oysa kışın bizi soğuklardan koruyacak gizli yardımcımız olabilirler. Özellikle yaz aylarında giydiğiniz ince kumaşlı pantolonları kışın da kombinlerinizde kullanmak istiyorsanız, eski taylarınızı bu pantolonların altına giyebilirsiniz. Böylece hem kendinizi sıcak tutabilir hem de kimi yazlık parçaları yeniden değerlendirebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Pek çok ödülü var

Temizlikyolda ile şu anda Suudi Arabistan başta olmak üzere Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail gibi birçok ülkeye SaaS teknolojisi ihraç eden başarılı girişimci Eda Kurt, profesyonel yaşamında pek çok ödülün de sahibi. 2014 yılında Temizlikyolda.com ile Webrazzi Ödülleri'nde Yılın Girişimi ödülünü alan Eda Kurt, 2015 yılında Startup 100'e girdi. Silikon Vadisi'nde pek çok teknoloji şirketinin kurucularıyla bir araya gelen genç girişimci, bugün 41 yatırımcısı ile Türkiye Startup ekosisteminin gıpta edilen isimleri arasında yer alıyor. Bu yatırımcılar arasında Temizlikyolda'nın \%10 hissesini satın alan Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın da bulunuyor.