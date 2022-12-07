Eden Hazard, milli takımı bıraktığını açıkladı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncu Hazard, Belçika Milli Takımı'na veda ettiğini bildirdi. Eden Hazard, sosyal medya paylaşımında, “Bugün bir sayfa çeviriyoruz. Sevginiz, eşsiz desteğiniz için teşekkür ederim. 2008'den beri paylaştığımız tüm keyifli anlar için teşekkür ederim. Bugün milli takım kariyerimi sonlandırmaya karar verdim. Bir sonraki nesil hazır. Sizi çok özleyeceğim çocuklar” ifadelerini kullandı.

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