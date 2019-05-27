Edin Dzeko Türkiye'de

İtayla Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Boşnak futbolcu Edin Dzeka, tatil için Türkiye'ye geldi. Sabah saatlerinde İstanbul'a inen ve kısa bir şehir turu yapan yıldız futbolcu, akşam saatlerinde Muğla'ya geçecek. 1 Haziran'a kadar Türkiye'de kalacak olan golcü oyuncu, daha sonra Bosna'ya dönecek.

Öte yandan Edin Dzeko'nun tatil için Türkiye'ye gelmesi, yıldız forvetin transfer dedikodularını da beraberinde getirdi. Dzeko'nun Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddiaları ortaya atıldı.

Edin Dzeko'nun Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu

Roma'nın yıldız golcüsü Edin Dzeko İstanbul'a geldi. Bosna Hersekli yıldız için Fenerbahçe iddiasının ortaya atılması sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Yıldız isim için Fenerbahçe iddiasının ortaya atılması sarı-lacivertli taraftarlarda büyük heyecana neden oldu. Haber hızla yayılırken, Dzeko sosyal medyada da gündeme oturdu.

Yıldız futbolcunun menajeri Utku Cenikli, "Sadece tatil için geldi. Ege'ye geçiyor. Dzeko bizimde arkadaşımız. Kendisiyle görüştük ve tatil yapacak" diye belirtti.

Tuncer Cengiz



