İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edin Dzeko Türkiye'de

Edin Dzeko Türkiye'de
Edin Dzeko Türkiye'de

Roma’nın yıldız oyuncusu Edin Dzeko, tatil için Türkiye’ye geldi. Sabah saatlerinde İstanbul’a inen yıldız golcü, akşam uçağıyla Muğla’ya gidecek.

İtayla Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Boşnak futbolcu Edin Dzeka, tatil için Türkiye'ye geldi. Sabah saatlerinde İstanbul'a inen ve kısa bir şehir turu yapan yıldız futbolcu, akşam saatlerinde Muğla'ya geçecek. 1 Haziran'a kadar Türkiye'de kalacak olan golcü oyuncu, daha sonra Bosna'ya dönecek.

Öte yandan Edin Dzeko'nun tatil için Türkiye'ye gelmesi, yıldız forvetin transfer dedikodularını da beraberinde getirdi. Dzeko'nun Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddiaları ortaya atıldı. 

Edin Dzeko'nun Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu

Roma'nın yıldız golcüsü Edin Dzeko İstanbul'a geldi. Bosna Hersekli yıldız için Fenerbahçe iddiasının ortaya atılması sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Yıldız isim için Fenerbahçe iddiasının ortaya atılması sarı-lacivertli taraftarlarda büyük heyecana neden oldu. Haber hızla yayılırken, Dzeko sosyal medyada da gündeme oturdu. 

Yıldız futbolcunun menajeri Utku Cenikli, "Sadece tatil için geldi. Ege'ye geçiyor. Dzeko bizimde arkadaşımız. Kendisiyle görüştük ve tatil yapacak" diye belirtti.  

Tuncer Cengiz


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Kapama Tarifi, Kapama Nasıl Yapılır?

Kapama Tarifi haberimizde... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.