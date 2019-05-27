Edin Dzeko'nun Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu

Bosna Herkesli yıldız Edin Dzeko'nun İstanbul'a gelmesi Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı. Roma'da forma giyen 33 yaşındaki başarılı forvet, sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Yıldız isim için Fenerbahçe iddiasının ortaya atılması sarı-lacivertli taraftarlarda büyük heyecana neden oldu. Haber hızla yayılırken, Dzeko sosyal medyada da gündeme oturdu.

Yıldız futbolcunun menajeri Utku Cenikli, "Sadece tatil için geldi. Ege'ye geçiyor. Dzeko bizimde arkadaşımız. Kendisiyle görüştük ve tatil yapacak" diye belirtti.