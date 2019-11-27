Edin Visca: “Başakşehir tarihini yarın yazacağız”

UEFA Avrupa Ligi J grubu 5. maçında sahasında Roma ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de kaptan Edin Visca, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, yarın akşam Roma'yı mağlup ederek, gruptan çıkmak istediklerinin altını çizerek, “Çok zor bir maç olacak. Rakip hem İtalya hem Avrupa'da büyük bir takım. İlk maçı kaybettik ama yarın için hazırız. Motivasyonu yüksek bir şekilde maçı bekliyoruz. Güçlü bir takım ama biz de ikinci maçta daha güçlüyüz. Son birkaç hafta hem ligde hem Avrupa'da çok iyi maçlar oynadık. Yarın kazanmak işitiyoruz. Başakşehir tarihini inşallah yarın yazacağız. Çünkü ilk kez gruptan çıkacağız” diye konuştu.

“Dzeko ile kardeşiz ama biz kazanacağız”

Visca, Roma'da forma giyen vatandaşı Edin Dzeko ile maç öncesi konuştuğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Sabah konuştum o da İstanbul'a geldiği için heyecanlı. Biz de iki sene önce gruptan çıkamadık. Ama yarın Başakşehir tarihini yazma şansımız var biz de bu şansı kullanmak istiyoruz. Evet biz kardeşiz ama biz kazanmak istiyoruz.”

Bora Akyol - Oğuzhan Ort