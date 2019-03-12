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Edirne için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Edirne için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Edirne için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Edirne’nin güney kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ile Edirne'nin güney kesimlerinde rüzgarın, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması veya direklerin devrilmesi gibi konularda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Marmara Denizi'nde güney ve güneybatı yönlerinden esen rüzgarın, bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, yarın akşamdan itibaren ise etkisini kaybetmesi öngörülüyor.  

Koray Ustabaşı

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