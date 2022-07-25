Edirne kırmızıya boyandı, hem esnaf hem vatandaşlar tedbirlere uyum istiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından 11-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında açıklanan risk haritasında vaka sayısının 226 bin 532'ye vefat sayısının ise 96'ya yükselmesinin ardından birçok vatandaşın yeniden maske takmaya başladığı görüldü. Vaka artışından tedirgin olan esnaf ve vatandaşlar tedbirlere uyulmasını ve dikkatli davranılmasını istiyor.

Yazın gelmesiyle beraber maskeleri çıkardıklarını ve bir rahatlık geldiğini söyleyen Edirne esnaflarından Serpil Şinikçi, Bu durumun vakaların artmasına neden olduğuna değindi.

"Tedbirleri elden bırakmamak gerek"

Tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini belirten Şinikçi, "Yazın ve tatilin verdiği rehavete düşmememiz gerekiyor. Kapalı alanlarda ve kalabalıklara girince maske takılmasında fayda var. Yine dezenfektemizi yapalım ve ellerimizi yıkayalım" dedi.

"Bu durum hepimizi korkutuyor"

Vaka artışının hem esnafı hem de vatandaşları korkuttuğunu söyleyen Şinikçi, vakaların yazın bu durumdayken kışın yine daha fazla artabileceğine dikkat çekti.

Geçen yıl kapanmalar yaşandığını ve esnaf olarak zor günler yaşadıklarını hatırlatan Şinikçi, yine bu duruma düşmemek için hep birlikte tedbirlere uyulması gerektiğine vurgu yaptı.

"Vaka artışı bizi çok korkutuyor"

Her zaman maske taktığını ve önlemimi aldığını söyleyen Vatandaşlardan Nazike Tarı, Edirnelilere de kendilerine dikkat etmeleri ve tedbirlere uymalarını tavsiyesinde bulundu.

Vaka sayılarının çok arttığını ve maske takmayı ihmal etmemek gerektiğini söyleyen Tarı, "Hastaneye gittiğimde çok kalabalık olduğunu gördüm. Herkes kendi tedbirini kendisi alsın. Artış devam ederse yoğun bakımlar almaz. Vaka artışı bizi çok korkutuyor. Eğer dikkat etmezsek birbirimizi yoğun bakımda görebiliriz" dedi.

"Vakalar arttı,hastalık yaygınlaştı"

Vakaların arttığını ve hastalığın yaygınlaştığını söyleyen Havva Taştarlı, herkesin maske takması gerektiğini belirtti. Maske takmaya özen gösterdiğini aktaran Taştarlı, kalabalık alanlara girmemeye çalıştığını, girdiklerinde ise maske taktıklarını ifade etti.

"Önlemimizi alıyoruz"

Vatandaşlardan Serdal Karakuş, bankalarda, toplu taşımada, hastanede ve kalabalık alanlarda maske taktığını ve önlem aldığını söyledi.

Herkese maske takma önerisinde bulunan Karakuş, "Hastalık yeniden artışa geçti. Hastaneler dolu. Herkesin özen göstermesini istiyoruz. Maske takmayanlar takanları örnek alsın ve taksınlar" dedi.

" Bu seferki daha ağır geliyor"

Vatandaşların dikkat etmediğini belirten 65 yaşındaki Nurten Şen, "Toplu taşımada ve kalabalık alanlarda maske takmaya özen gösteriyorum. Çok mecbur olmadıkça dışarıya bile çıkmıyorum. Aşılarımızı takip edip yaptırıyoruz. Dikkat etmemiz lazım çevremizde çok ölenler oldu. Duyduğumuz kadarıyla bu seferki daha ağır geliyor. Kalabalık 2-3 tane yedek maskem çantamda hazır duruyor. Önlemimizi almamız gerekiyor ki bu hastalığı hep birlikte atlatalım" dedi.

Özlem Ceylan

