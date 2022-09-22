Edirne Uzunköprü Kaçakçılık Şube ekiplerinden FETÖ operasyonu: 4 tutuklu

Uzunköprü'de Terörle Mücadele ekipleri tarafından takip edildiklerinden habersiz olan, haklarında FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde adli kontrol şartı bulunan 4 kişi S.D., S.Y., S.A., ve M.S.D. isimli şahıslar, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Yakalanan FETÖ/PDY mensuplarını yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddia edilen F.T. isimli şahıs hakkında ise 'kaçakçılık' suçundan işlem başlatıldı.

Berkant Şükrü Doğan Uludağ



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