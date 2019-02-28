İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edirne'de 15 mülteci yakalandı, 1 insan taciri tutuklandı

Edirne'de 15 mülteci yakalandı, 1 insan taciri tutuklandı
Edirne'de 15 mülteci yakalandı, 1 insan taciri tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde 15 kaçak göçmen yakalanırken, 1 kişi tutuklandı.

Keşan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından “göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele” kapsamında yapılan uygulamada, Malkara-Keşan karayolu üzerinde durdurulan sürücülüğünü Y.S. isimli şahsın yaptığı ticari araçta 6 Suriye, 7 Irak, 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 15 kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine araç sürücüsü Y.S. ile göçmenleri taşıyan araca öncülük yaptığı değerlendirilen otomobildeki N.F. ve M.K. isimli şahıslar yakalandı. Araçta yapılan aramada, 2 adet bot ve aparatları ele geçirildi.

Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından, Y.S, N.F. ve M.K. göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.F. ve M.K. çıkarıldıkları adli makamlarca serbest kaldı, Y.S. ise tutuklandı.  

Ayhan Gülver

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.