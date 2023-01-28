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Edirne'de 3 otomobilin karıştığı kazada iki kişi yaralandı

Edirne'de 3 otomobilin karıştığı kazada iki kişi yaralandı
Edirne'de 3 otomobilin karıştığı kazada iki kişi yaralandı

Edirne’de meydana gelen zincirleme kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Edirne merkez İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermek için duran Bulgar vatandaşı Emin Y. idaresindeki PB 8477 TC palakalı otomobil ve Zafer Ç. yönetimindeki 22 AN 924 plakalı otomobile seyir halinde olan Mükerem Ş. kontrolündeki otomobil çarptı. Çapmanın etkisiyle Mükerem Ş. ve yanında bulunan 1 yolcu yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mehmet Basmacı
 

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