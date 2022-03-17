İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Edirne'de 7 kilo kokain ele geçirildi

Edirne'de 7 kilo kokain ele geçirildi
Edirne'de 7 kilo kokain ele geçirildi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bulgaristan'dan yurda sokulan 7 kilogram kokain takip sonucu İstanbul'da yakalandı.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçen Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler tarafından Edirne'de takibe alınan araç İstanbul'un Başakşehir ilçesinde durduruldu.

Araçta yapılan arama sonucu İstanbul'da piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 7 kilogram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı.

Özlem Ceylan

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.