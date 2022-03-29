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Edirne'de aile katliamı, 4 kişi vurulmuş halde bulundu

Edirne'de aile katliamı, 4 kişi vurulmuş halde bulundu
Edirne'de aile katliamı, 4 kişi vurulmuş halde bulundu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Edirne'de aile katliamı, 4 kişi vurulmuş halde bulundu - Tıkla İzle

İddialara göre, Uzunköprü'nün Elmalı Köyünde yaşayan bir aileden haber alamayan yakınları eve gittiğinde vahşetle karşılaştı. Anne, baba, çocuk ve dedenin silahla vurulmuş olduğunu gören komşular durumu jandarma ve ambulans ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

Valilikten açıklama

Edirne Valiliğinden Uzunköprü ilçesinde yaşanan üzücü olaya ilişkin yapılan açıklamada, “29.03.2022 tarihinde Uzunköprü ilçemize bağlı Elmalı köyümüzde bir hanede ateşli silahla vurularak 4 kişinin öldüğünün ihbar edilmesi üzerine olay yerine Jandarma ekipleri ivedilikle sevk edilmiştir. Yapılan ilk incelemede aynı aileden M.G, M.G, A.G, ve F.G isimli vatandaşlarımızın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir” denildi.

Berkant Şükrü - Doğan Uludağ - Şener Urfa
 

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