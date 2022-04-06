Edirne'de çevre katliamı: Tonlarca zift çevreye yayılıyor

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu üzeri Hasanağa köyü mevkiindeki bir asfalt kazanı patladı. Patlama sonucunda kazandan akan asfalt yapımında kullanılan tonlarca zift çevreye yayıldı. Çevreye yayılan sıvı zift maddesi yaklaşık 1 kilometrelik alana yayılırken, haber verilmesi üzerine jandarma ve Edirne Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edilerek önlem alma çalışmaları başlatıldı. Konuyla ilgili şantiyede bulunan iş makineleri de ziftlerin daha fazla alana yayılmasını önlemek için çalışma başlattı. Çevreye yayılan tonlarca sıvı ziftin ekili alanlara da zarar vermesinden endişe ediliyor.

Konuyla ilgili konuşan vatandaşlardan Soner Güvenli, “Tarım arazisinin bu şekilde olmasına şok oldum. Tam anlayamadım, ama kaza olmuş galiba emin olamadım. Görüntü çok kötü, inşallah yetkililer bir çözüm bulur. Bir tarım arazisinin bu şekilde olmasına nasıl müsaade etmişler. Petrol attığı galiba bayağı da akmış yetkililer bir çözüm bulur inşallah. Trakya halkına çok geçmiş olsun” dedi.

Mehmet Basmacı