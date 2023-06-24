Edirne'de çiftliğin ahırında yangın paniği: Büyükbaş hayvanlar son anda kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre yangın, saat Edirne'nin Yeniimaret Mahallesi Nazar Baba Sokak'ta bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinin ahırında çıktı. Henüz neden çıktığı belli olmayan yangın kısa sürede büyüdü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, vatandaşlar ise alevler arasında kalan büyükbaş hayvanları kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri çalışmaları sonucunda yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapıldı. Yangına müdahale eden iş makinesi ise samanların ayrıştırarak soğutma çalışmasına destek verdi. Yangın sonucu çiftliğin ahırı, 1 traktör ve zirai aletler kullanılamaz hale geldi.

Kurtarılan hayvanlar ise çiftliğin bahçesine alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mehmet Basmacı

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