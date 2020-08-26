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Edirne'de ciğerci esnafı 80 ton acı biber kurutuyor

Edirne'de ciğerci esnafı 80 ton acı biber kurutuyor
Edirne'de ciğerci esnafı 80 ton acı biber kurutuyor

Edirne’nin meşhur tava ciğerinin can yoldaşı olan ve Edirne’de yılda 80 ton tüketilen Karaağaç acı biberi kurutulmaya başlandı.

Meşhur tava ciğerinin vazgeçilmez garnitürü olarak ciğerin yanında misafirlere sunulan Karaağaç acı biberinin hasadı tamamlandı. Tek tek iplere dizilen biberler kurumaya bırakıldı. Yaklaşık 30 gün boyunca kurutulacak biberler, ardından kızgın yağda kızartılarak ciğerle misafirlere ikram edilecek.

Sadece Karaağaç'ta yetişiyor
Edirneli tava ciğerci Aydın Doğan, ciğerin can yoldaşı acı biberin sadece Karaağaç'ta yetiştiğine dikkat çekerek, bu biberin başka sezonda bulunamayacağını söyledi. Karaağaçlı üreticilerin biber hasadını tamamlamasıyla birlikte Edirne'deki ciğerci esnafının biberleri alıp ipe dizdiğini ve 30 gün kurutma işlemi gerçekleştirdiklerini söyleyen Doğan, kurutma işleminin ardından biberin yağda kızartılarak misafirlere ikram edileceğini ifade etti.

Edirne'de yılda 80-90 ton tüketiliyor
Edirne'de ciğerci esnafının yılda yaklaşık 80 ton biber kullandığını açıklayan Doğan, ayrıca ciğer kadar biberin de bilinmeye başladığını ve Edirne'ye gelen vatandaşların biber aldıklarını söyledi.

Şener Urfa

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