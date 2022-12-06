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Edirne'de duyarlı çaycı bulduğu altının sahibini her yerde arıyor

Edirne'de duyarlı çaycı bulduğu altının sahibini her yerde arıyor
Edirne'de duyarlı çaycı bulduğu altının sahibini her yerde arıyor

Edirne’de çay ocağı işletmecisi, bir hafta önce iş yerinin önünde bulduğu 7 bin lira değerindeki altının sahibini arıyor.

Edirne’de duyarlı çaycı bulduğu altının sahibini her yerde arıyor - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne Sabuni Mahallesi Çilingirler Caddesi'ndeki bir çay ocağında yaşandı. Sabahın erken saatlerinde iş yerini açmaya giden Salim Omaç, dükkanının önünde bir altın kutusu buldu. Omaç, arkadaşı kutuya tekme atacağı esnada yerden kaldırarak içine bakınca içinde altın olduğunu fark etti. Daha sonra 7 bin lira değerinde olan altının sahibini bulmak için bir hafta boyunca güvenlik kameralarını inceleyip, kuyumcuları gezdi.
Çay ocağı işletmecisi Omaç, incelemelerinin ardından kuyumcuyu buldu; ardında da güvenlik kamerasında altını düşüren kişiyi tespit etti. Bir iş yerinin güvenlik kamerasında, yoldan geçen bir vatandaşın telefonunu çıkardığı esnada altını düşürdüğü görülüyor. Duyarlı vatandaş, hala sahibi bulunamayan altının sahibine ulaşmak için her yolu denemeye devam ediyor.

Mehmet Basmacı

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