İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Edirne'de FETÖ operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de FETÖ operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'de FETÖ operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

Edirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheli yakalandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör örgütünün "mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen; aralarında akademisyen, vergi müfettişi, murakıp yardımcısı, maliye uzmanı, gümrük uzmanı, komiser yardımcısı doktorlar ve avukatların da bulunduğu 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Kocaeli, Samsun, Ankara, Trabzon ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirileceği belirtildi.

Özlem Ceylan
 

İLGİLİ HABER
FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
İLGİLİ HABER
FETÖ şüphelileri Zaman gazetesi editörü ve eski hakim tutuklandı FETÖ şüphelileri Zaman gazetesi editörü ve eski hakim tutuklandı
İLGİLİ HABER
Kastamonuda FETÖye şafak operasyonu: 3 gözaltı Kastamonu’da FETÖ'ye şafak operasyonu: 3 gözaltı
İLGİLİ HABER
İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 60 tutuklama İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 60 tutuklama

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.