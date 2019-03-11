Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan-Malkara yolu üzerinde yaptıkları denetimlerde, şüphe üzerine 2 aracın sürücülerini durdurdu. Araçlarda yapılan aramada Afganistan, Pakistan, Bangladeş, İran ve Filistin uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 3 şüpheli yakalandı.

Kaçak göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Yakalanarak adliyeye sevk edilen B.T., A.K. ve K.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Koray Ustabaşı - Ayhan Gülver