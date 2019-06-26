Edirne'de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı! 10 ölü

Edirne'nin Meriç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 30 kaçak göçmen de yaralandı. Kaza, sabaha karşı 04.45 sıralarında Büyük Doğanca Mahallesinde meydana geldi. Durumundan şüphelenilen bir araca Jandarma Komutanlığı ekipleri dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan araç şehir merkezinde bir dükkana çarptı. Kazada 10 kaçak göçmen hayatını kaybederken, 30 göçmen yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne Valiliğinden 10 ölümlü kazayla ilgili açıklama

Edirne Valiliği, Meriç ilçesinde meydana gelen 10 ölümlü kazayla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "26.06.2019 günü saat 04.45 sıralarında Meriç İlçemiz Büyük Doğanca Mahallesinde durumundan şüphelenilen bir araca Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç ihtara uymayıp hızla kaçmış olup merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkâna çarpmıştır. Kazada 10 göçmen vefat etmiş olup, 30 göçmen ise yaralanmıştır. Ölen göçmenlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Koray Ustabaşı

