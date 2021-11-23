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Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı
Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Sazlıdere sapağında göçmenleri taşıyan 34 EKD 628 plakalı minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı - Tıkla İzle

Kaza; gece yarısı 03.30 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık 33 kişinin içinde bulunduğu minibüste 16 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda ağır yaralının olduğu tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri tarafından araçta yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen göçmenlerin olduğu belirlendi. Ağır yaralıların da olduğu kazada olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Özlem Ceylan - Mehmet Basmacı
 

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