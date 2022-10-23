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Edirne'de husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Edirne'de husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Edirne'de husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Edirne'de husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavganın ortasında kalıp fenalaşan bir vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Tıkla İzle

Edirne'nin Sabuni Mahallesi Sabriye Cenboluk sokakta karşılaşan iki husumetli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden İ.C. silahla D.C.'ye ateş etti. Yaralanan D.C., olay yerine sevk edilen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sokaktan geçerken kavganın ortasında kalan vatandaşlar, panik yaşadı. Zor anlar yaşayan bir vatandaş, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de sokakta inceleme yaptı. Olay yerine yakın polis memurunun dikkati sonucu olayın şüphelisi kaçamadan yakalanarak gözaltına alındı.

Mehmet Basmacı - Şener Urfa
 

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