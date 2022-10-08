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Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre; Edirne'nin Barutluk Mahallesi'nde H.N idaresindeki 22 ABE 506 plakalı otomobil, T.M idaresindeki 22 AAR 504 plakalı Tofaş marka araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri kaldırıma çıkarken, diğer otomobil de karşı şeride savruldu. Araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Şener Urfa
 

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