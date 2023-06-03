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Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Edirne’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Edirne 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.N. idaresindeki 22 HT 996 plakalı otomobil ile S.Ç. yönetimindeki 39 ED 377 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mehmet Basmacı

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