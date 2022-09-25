Edirne'de kavgaya motosikletiyle daldı, sopayla vurduğu adamı kanlar içinde bıraktı...

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne'nin Araplar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir işyeri sahibi Tamer D. ile beraberliği olan Sibel S. boşanma aşamasındaki eşi Zafer S'nin çalıştığı yere giderek zorla ticari taksiye bindirmek istedi. Sibel S. taksiye binmek istemeyince Zafer S., olaya müdahale eden işyeri çalışanları ve çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü. Kavgaya dahil olan işyeri sahibi Tamer D. ise motoruyla kavgaya hızla daldı.

Mehmet Basmacı



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