Edirne'de kontrolden çıkan araç devrildi: 1 ölü

Kaza Keşan - Uzunköprü Karayolu'nun 39. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan Uzunköprü'ye gitmekte olan Metin Dolbun (55) yönetimindeki 22 AAV 973 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. İçinde bulunan 3 kişi ile birlikte yol kenarına devrilen araçtakiler araç içinde sıkıştı. Kazanın öğrenilmesi ile birlikte olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içindeki yaralıları çıkarmak için çalışmaya başladı.

Olay yerinde yapılan ilk kontrollerde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılırken, araç içinde sıkışan diğer iki kişi Hamide Dolbun (66) ve Fatma Dolbun (51) ekiplerin çalışmaları sonrasında kurtarıldı.

Yaralılar, kaldırıldıkları Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Emre Akarca

