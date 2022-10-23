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Edirne'de köpekler çocuğa dehşeti yaşattı: O anlar kamerada

Edirne'de köpekler çocuğa dehşeti yaşattı: O anlar kamerada
Edirne'de köpekler çocuğa dehşeti yaşattı: O anlar kamerada

Edirne’de sahipsiz sokak köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuğun ailesi hastanede oğullarının yaşadığı korkuyu anlattı.

Edirne'de köpekler çocuğa dehşeti yaşattı: O anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Gaziömerbey Mahallesi Platin Dere Caddesi üzerinde bulunan market önünde yaşandı. Köpek sürüsünün saldırısına uğrayan çocuğu, çevrede bulunan vatandaşlar kucaklayarak kurtardı. Öğretmeninin verdiği ödevi yapmak için kalem almaya gittiği market çıkışında dehşetti yaşadı. Kalem aldıktan sonra marketten çıkan 12 yaşındaki U.Ö., yaklaşık 7-8 köpeğin saldırısına uğradı. Çok sayıda köpeği saldırı an ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yüzünden, boynundan, kulağından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan U.Ö.'nün hastanedeki tedavisi sürüyor. Hastanede çocuklarının yanı başında bekleyen anne ve baba yaşadıkları korkuyu anlattı.

Mehmet Basmacı

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