Edirne'de korkutan vaka artışı: Denetimler sıklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge kapsamında çok yüksek riskli illerde pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasına devam edileceği bildirildi. Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Edirne'de de bugün sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildi.

Kısıtlama kapsamında kent merkezinde polis ekipleri tarafından hemen hemen her kavşakta uygulama gerçekleştirildi. Ekipler araçları durdurup araçlardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Edirnelilerin, sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü

Şener Urfa

